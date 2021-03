Rede Globo Reprodução

13/03/2021

Rio - Ex-repórter e apresentador do Globo Esporte de São Paulo e do Esporte Espetacular, o jornalista Ivan Moré entrou com um processo contra a Rede Globo na Justiça do Trabalho.

Na emissora entre 2004 e 2019, o profissional pede na Justiça a comprovação de vínculo empregatício com a emissora carioca e o pagamento de direitos trabalhistas. O valor da ação ainda não foi definido e, no momento, a Justiça já está ouvindo as testemunhas. A informação é do jornalista Gabriel Vaquer.

A principal alegação de Moré é que, mesmo sendo vinculado a emissora como PJ (Pessoa Jurídica), prestando serviço, ele tinha vínculo de trabalho com a Globo, pois cumpria escala de horário e tinha subordinação a seus chefes, algo que não deve acontecer com quem presta serviço. Essa forma de contratação é muito usada por empresas, já que fora da CLT ela não arca com obrigações trabalhistas, como Fundo de Garantia e 13º salário.

A próxima audiência entre as partes está marcada para julho, diante do agravamento da pandemia de covid-19 em todo o Brasil.

Moré foi apresentador do Globo Esporte entre 2010 e 2013, como substituto de Tiago Leifert, hoje no BBB. Além disso, de 2015 a 2019, foi o principal comandante do programa. Entre 2013 e 2015, ele apresentou também o Esporte Espetacular. Na Copa do Mundo de 2018, por outro lado, ficou na SporTV, apresentando o programa "SporTV News Copa".