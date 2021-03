Coman teve que deixar seu carro na rua AFP

Por Lance

Publicado 15/03/2021 13:40

Kingsley Coman foi multado pelo Bayern de Munique no valor de 50 mil euros (cerca de R$ 336,7 mil), informou o jornal alemão "Bild". O atacante foi ao centro de treinamento dirigindo uma Mercedes, e não o carro da Audi, empresa que patrocina e é uma das sócias do clube bávaro. O francês foi barrado no estacionamento e teve que deixar seu carro na rua.



Os profissionais do Bayern de Munique são obrigados a comparecer ao CT com o carro da Audi, entregue pela empresa a cada um dos jogadores. Em janeiro de 2020, o diretor de esportes do clube, Hasan Salihamidzic, anunciou que outras marcas não seriam mais permitidas nas instalações.



Publicidade

Com contrato até 2029, o patrocínio da Audi gera em torno de 50 milhões de euros (cerca de R$ 336,7 milhões) anuais aos cofres do Bayern de Munique.