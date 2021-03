Presidente do UFC, Dana White fez o anúncio da volta do público Reprodução

Por Lance

Publicado 16/03/2021 11:40

O UFC já tem data e local definidos para a volta dos eventos com público nos Estados Unidos. Na última segunda-feira (15), através de um vídeo em suas redes sociais, o presidente da organização, Dana White, revelou que o UFC 261, agendado para o dia 24 de abril, vai acontecer em Jacksonville, na Flórida, com lotação total, em uma arena com capacidade para receber 15 mil pessoas.



Para uma edição tão especial, a companhia já vem montando um card de altíssimo nível e três disputas de cinturão já foram confirmadas: na luta principal, o campeão meio-médio Kamaru Usman vai defender o cinturão em revanche contra Jorge Masvidal. Além disso, a campeã peso-palha Weili Zhang vai encarar a ex-detentora do título, Rose Namajunas. Enquanto na divisão peso-mosca, Valentina Shevchenko coloca a cinta em jogo diante da brasileira Jessica Bate-Estaca.



Dono do cinturão nos 77kg, Usman vai para sua quarta defesa de título na categoria. Invicto na organização, com 13 vitórias contabilizadas, o nigeriano nocauteou o brasileiro Gilbert Durinho na última luta e agora terá pela frente um velho conhecido, Jorge Masvidal, a quem já enfrentou em julho do ano passado e saiu vencedor na decisão unânime dos jurados após cinco rounds de luta.

Masvidal, por sua vez, não entra no octógono desde o revés para Kamaru, que interrompeu sua sequência positiva na organização, onde vinha de triunfos sobre Darren Till, Ben Askren e Nate Diaz.



Campeã e cada vez mais dominante no peso-mosca feminino, Valentina Shevchenko vai defender pela quinta vez o seu posto como dona do cinturão na categoria. Embalada por seis resultados positivos em sequência, o último deles em novembro, em decisão unânime contra Jennifer Maia, a atleta do Quirguistão terá outra brasileira pela frente. Ex-campeã peso-palha, Jessica Bate-Estaca migrou para os moscas e, em sua primeira luta na nova divisão, em outubro do ano passado, teve grande atuação e superou Katlyn Chookagian por nocaute no primeiro assalto.



Por fim, no peso-palha, Weili Zhang defenderá o título da divisão pela segunda vez. Invicta no UFC, com cinco vitórias seguidas, a chinesa conquistou o cinturão em 2019, ao derrotar Jessica Bate-Estaca, e o defendeu em março do ano passado, vencendo Joanna Jedrzejczyk na decisão dividida. Adversária de Zhang, Rose Namajunas já reinou na categoria, mas perdeu a cinta ao ser superada justamente por Jessica, em maio de 2019, no UFC 237, realizado no Rio de Janeiro. A americana voltou a enfrentar a brasileira em julho do ano passado, e dessa vez saiu vencedora na decisão dividida após três rounds de combate.



CARD PROVISÓRIO:



UFC 261

Vystar Veterans Memorial Arena, em Jacksonville (EUA)

Sábado, 24 de abril de 2021



Peso-meio-médio: Kamaru Usman x Jorge Masvidal

Peso-mosca: Valentina Shevchenko x Jessica Bate-Estaca

Peso-palha: Weili Zhang x Rose Namajunas

Peso-médio: Uriah Hall x Chris Weidman

Peso-meio-pesado: Anthony Smith x Jimmy Crute

Peso-galo: Danaa Batgerel x Kevin Natividad

Peso-médio: Brendan Allen x Karl Roberson

Peso-mosca: Jeff Molina x Aoriqileng

Peso-galo: Johnny Muñoz x Mark Striegl

Peso-palha: Ariane Sorriso x Na Liang