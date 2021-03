Bruno foi anunciado pelo Atlético Carioca para a disputa da Série C do Estadual Divulgação/Atlético Carioca

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 13:03

Bruno Fernandes, ex-goleiro do Flamengo e condenado por homicídio triplamente qualificado e sequestro de Eliza Samudio, está de volta ao futebol carioca. Ele foi anunciado pelo Atlético Carioca, clube que disputará a Série C do Estadual, que é a Quinta Divisão, a partir do meio do ano.



O clube de São Gonçalo divulgou em suas redes sociais a contratação: "A espera acabou, bem-vindo, Paredão! Com passagens por Atlético e Flamengo, Bruno Fernandes é o primeiro reforço do Atlético Carioca para a disputa da Série C de 2021".

Publicidade

Dias antes, Bruno participou de uma partida de futebol amador no campo do Cais do Porto, no bairro Antonina, em São Gonçalo. No local, houve aglomeração, muito em função da presença do jogador, que jogava pelo Boa Vista.



Aos 36 anos, Bruno segue sua peregrinação por clubes pequenos após sair da prisão. Em 2017, jogou cinco partidas pelo Boa Esporte até a Justiça mandá-lo de volta à cadeia. Em julho de 2019, passou para o regime semiaberto e foi anunciado pelo Poço de Caldas. Em 2020, atuou em 18 partidas e fez um gol pelo Rio Branco, do Acre, que disputou a Série D do Brasileiro.

Publicidade

Em 2013, Bruno foi condenado a 22 anos e três meses de prisão por assassinato, sequestro e ocultação do cadáver. O crime aconteceu em 2010, quando o goleiro era titular do Flamengo e cotado para ser convocado para a Seleção. A ex-modelo Eliza Samudio tinha 25 anos, era amante e mãe do filho recém-nascido de Bruno. Seu corpo nunca foi encontrado.

Recentemente, o Atlético Carioca se viu envolvido em uma acusação de esquema de manipulação de resultados na Série C do Carioca. Em fevereiro e julho de 2020, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio (TJD-RJ) baniu o presidente do clube, Maicon Vilela, e mais quatro pessoas envolvidas. A polícia também investiga o caso.