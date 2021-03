Assim como o português Cristiano Ronaldo, Dybala tem o futuro incerto na Juventus para a próxima temporada Marco BERTORELLO / AFP

Turim - Chelsea e Tottenham travam um clássico pela contratação do argentino Dybala. De acordo com a revista 'France Football', os arquirrivais estão dispostos a desembolsar até de 55 milhões de euros (cerca de R$ 368 milhões) para contar com o atacante, de 27 anos, com contrato válido com a Juventus até junho de 2022.

Liverpool e Manchester United são outros ingleses que monitoram a situação de Dybala. Segundo a imprensa italiana, o camisa 10 pode ser negociado para o clube fazer caixa após a precoce queda da Velha Senhora nas quartas de final da Liga dos Campeões. A terceira eliminação seguida no mata-mata da competição deve obrigar o clube a se desfazer de peças importantes.

Desde a lesão no joelho, sofrida em janeiro, o atacante perdeu espaço durante os dois meses de recuperação. Pouco aproveitado pelo técnico Andrea Pirlo, é considerado um dos ativos mais valiosos do clube de Turim. A próxima janela de transferências promete.