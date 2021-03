Aos 25 anos, Santos Borré é o maior goleador do River Plate na era Gallardo, com 47 gols Reprodução Internet

Por Venê Casagrande

Publicado 17/03/2021 15:31 | Atualizado 17/03/2021 15:32

O Palmeiras avançou nas tratativas e se aproximou da contratação do atacante Borré, atualmente no River Plate. A negociação é complexa, mas o Verdão, com a ajuda de um intermediário brasileiro, está perto de ter o jogador colombiano por 'apenas' 3,5 milhões de euros, cerca de 23 milhões de reais, e com cinco anos de contrato.

O valor citado é referente a 'luvas' que Borré receberá durante 18 meses caso feche com o Palmeiras, o que está perto de acontecer. As conversas então em andamento desde fevereiro e esquentaram nos últimos dias, pois André Cury, empresário brasileiro que representa o Verdão nas tratativas, foi para a Argentina para tratar o negócio pessoalmente.

Borré gostou do projeto apresentado pelo Palmeiras e deu sinal positivo para que o negócio seja concretizado. Porém, o time paulista terá que esperar até julho para ter o atacante em seu elenco. O contrato do colombiano com o River Plate vai até junho, e o time argentino não topa liberar o jogador desde já.

Por outro lado, o Palmeiras conseguirá ter um jogador valorizado no mercado sul-americano e europeu, de apenas 25 anos, por um valor muito abaixo do que teria que investir em uma situação normal. Para efeito de comparação, Arrascaeta, que é um jogador com o mesmo perfil de Borré por ser jovem e de Seleção, foi contratado pelo Flamengo por 18 milhões de euros, 79,5 milhões de reais pelo câmbio da época.

Então, pelo cenário e valores envolvidos, a contratação de Borré por parte do Palmeiras, caso seja de fato concretizada, será um grande feito da diretoria alviverde e do empresário André Cury, quem está de frente nas conversas com o jogador colombiano.

Borré surgiu no futebol profissional pelo Deportivo Cali, da Colômbia, em 2013. Teve passagens por Atlético de Madrid e Villareal, ambos da Espanha, antes chegar ao River Plate na temporada 2016/2017. Depois de cinco anos no time argentino, o atacante está perto de assinar contrato com o Palmeiras e atuar no futebol brasileiro.

Mesmo jovem, Borré ostenta títulos importantes na carreira, como duas Copa da Argentina, duas Supercopa da Argentina, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa da Colômbia e uma Liga Colombiana.