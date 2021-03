Jogadores da Inter de Milão AFP

Por Estadão

Publicado 18/03/2021 12:05

Rio - Sofrendo com um surto de covid-19, a Inter de Milão teve adiado nesta quinta-feira o jogo contra o Sassuolo, marcado para o sábado, em rodada do Campeonato Italiano. Pouco antes da decisão, o líder da competição confirmou mais dois casos positivos do novo coronavírus em seu elenco.

O zagueiro holandês Stefan de Vrij e o volante uruguaio Matias Vecino foram os dois últimos casos confirmados. No início da semana, o clube anunciou testes positivos também para o goleiro esloveno Samir Handanovic e o lateral italiano Danilo D'Ambrosio.

Em razão do surto, as autoridades locais de saúde impediram o Inter de realizar qualquer atividade pelos próximos quatro dias, o que gerou automaticamente a suspensão do jogo do fim de semana.

Além disso, os jogadores foram proibidos de se apresentarem para eventuais convocações para suas respectivas seleções - há jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 na próxima semana. De acordo com o clube, todo o elenco será novamente testado na segunda-feira.

Na briga pelo título italiano que não vem há mais de uma década, a Inter não perderá a liderança na próxima rodada, mesmo sem entrar em campo. O time lidera a tabela com nove pontos de vantagem sobre o vice-líder e arquirrival Milan.