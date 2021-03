Messi vem sofrendo com o Barcelona nas últimas duas temporadas AFP

Entre um dos destinos de Messi ventilados pela mídia europeia está a MLS, a liga americana. Para Higuaín, ex-companheiro do craque argentino na seleção, a mudança é possível. O atacante do Inter Miami, clube de David Beckham, inclusive apoia e vê com bons olhos Messi nos Estados Unidos.

"Não vejo razões para Messi não jogar nos Estados Unidos. Se escolhesse isso, seria recebido de braços abertos. Pirlo veio para a MLS quando era campeão mundial, assim como Thierry Henry, David Villa ou Matuidi", afirmou Higuaín em entrevista à ESPN da Argentina.



Com passagens por Juventus, Napoli, Milan e Chelsea, Higuaín está na MLS desde o início da atual temporada. Já Messi segue com o futuro indefinido. Com contrato até o fim de junho com o Barcelona, o craque argentino não garantiu a permanência e tem o interesse de grandes clubes europeus, como PSG e Manchester City.