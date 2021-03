Secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski se reuniu com o diretor-geral da Policlínica, Roger Ancillotti, o vice-diretor, Sérgio Rabelo, e as delegadas Renata Pompas (Gestão de Pessoas) e Valéria Aragão (Gestão Administrativa) Divulgação

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 30/03/2021 15:39 | Atualizado 30/03/2021 16:09

O calendário de vacinação na Polícia Civil começará em 4 de abril — e se estenderá até o dia 12 — especificamente para profissionais que trabalham em Institutos Médico-Legais (IMLs) de todo o estado e na Policlínica da PCERJ devido aos riscos aos quais estão expostos. Esse grupo deverá procurar os postos de saúde onde estão sendo aplicadas as doses do imunizante.

Nessa primeira etapa, serão alcançados cerca de 450 servidores como médicos, dentistas, paramédicos, farmacêuticos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, além dos trabalhadores de serviços gerais da Policlínica. Peritos legistas, técnicos auxiliares de necropsia, trabalhadores do atendimento e serviços gerais dos IMLs também estão incluídos.

Os detalhes dessa fase inicial da imunização contra a covid-19 foram fechados há pouco em reunião que o secretário da pasta, Allan Turnowski, teve com Roger Ancillotti, diretor-geral da Policlínica da Polícia Civil; Sérgio Rabelo, vice-diretor da Policlínica; delegada Renata Pompas, diretora do Departamento-Geral de Gestão de Pessoas; e delegada Valéria Aragão, subsecretária de Gestão Administrativa.

"Nesta oportunidade da vacinação que começa na semana do dia 4 temos o pessoal dos serviços médicos legais em todo o Estado do Rio, porque temos o IML na Leopoldina e mais 19 serviços médicos legais que ficam localizados nos postos regionais de polícia técnica e científica. São cerca de 450 pessoas", pontuou Roger Ancillotti.

"A partir do dia 12 serão vacinados os demais agentes da corporação, começando por idade e comorbidades, preferencialmente. Será equivalente à tabela de idade abaixo dos 60 anos e com as comorbidades conforme o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde", acrescentou.

VACINA NO BATALHÃO MAIS PRÓXIMO

Assim, os policiais civis deverão procurar o batalhão próximo às suas lotações: por exemplo, os agentes que atuam em São Gonçalo serão vacinados no 7º BPM, e aqueles que trabalham em Niterói receberão a dose no 12º BPM.

COMBATE A FRAUDES

Roger Ancillotti destacou que a Polícia Civil terá o controle total dos agentes imunizados e já tomou as medidas necessárias para o combate a eventuais fraudes. E lembrou que esse controle é feito por CPF.

"As autoridades que são os chefes imediatos desse policial encaminharão para o departamento de gestão de pessoal uma lista para a PM com a relação desses policiais e até para a Corregedoria de Polícia para que seja evitada fraude, para que não haja duplicidade de vacina e a inclusão de pessoas que não são das forças de segurança", afirmou o médico.

Os agentes terão que apresentar suas carteiras funcionais no momento da vacinação. O documento também informa o CPF do policial.