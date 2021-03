Gabigol Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 12:45

Rio - Ídolo do Botafogo, o ex-atacante Túlio Maravilha alfinetou Gabigol. Em entrevista ao canal do pay-per-view do Cariocão 2021, ele foi questionado se seu desempenho em 1995 foi melhor do que o do atacante do Flamengo atualmente e não teve dúvidas para responder.

Publicidade

“Olha, eu vou ficar com o Túlio Maravilha de 1995. Sabe por quê? O time do Flamengo de hoje é melhor do que o time (Botafogo) de 95. Só que com o time que o Flamengo tem hoje, o Gabigol tinha obrigação de fazer pelo menos uns 50 gols por ano e ser artilheiro de tudo. Artilheiro do Carioca, do Brasileiro, entendeu? Foi o que eu fiz naquele ano de 1994 e 95”, afirmou Túlio.



“Se eu tivesse jogando nesse Flamengo hoje, eu já tinha passado de 70 gols por ano. Pode escrever aí”, completou.