Em meio a incerteza, Patrick Vieira vive expectativa por estreia pelo São Bento

Rio - Com a nova onda de casos da COVID-19, o futebol brasileiro passa por muitas indefinições. O Campeonato Paulista, principal competição estadual do Brasil, vive dias de incertezas em relação ao seu prosseguimento. O meia Patrick Vieira, revelado na base do Palmeiras, e que atualmente defende o São Bento, tem vivido essa expectativa ainda mais forte. O jogador teve o seu nome publicado no BID na segunda-feira, e tinha a esperança de estrear pelo Bentão, justamente contra a sua ex-equipe, o Palmeiras. Porém, a partida foi adiada e a estreia abortada.



"Estamos vivendo essas incertezas. Mas estou muito feliz de poder está trabalhando forte e assim que a oportunidade de estrear chegar, eu vou estar bem preparado para poder entrar dentro de campo e buscar ajudar o São Bento", disse.



O Paulistão segue parado, mas com expectativa de ter uma retomada em breve. Com todas essas incertezas que rondam a competição, Patrick acredita que todo esse processo o deixa um pouco mais apreensivo.



"Todo esse processo, sem ter uma definição, nos deixa ansiosos. Mas, sabemos que estamos vivendo um momento muito difícil. Nós jogadores devemos manter sempre bem fisicamente e também mentalmente", concluiu.