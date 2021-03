Felippe Cardoso marcou três gols em 27 jogos com a camisa tricolor LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 19/03/2021 18:45

O Santos aceitou a proposta do Vegalta Sendai (Japão) por Felippe Cardoso. Os japoneses querem o atacante santista, que em 2020 esteve no Fluminense, por empréstimo de um ano e a decisão sobre o negócio depende somente do jogador. A informação foi publicada inicialmente pela 'Gazeta Esportiva'.

O acordo é visto como positivo pela diretoria santista, já que Felippe Cardoso não está nos planos do treinador Ariel Holan. O atacante até tem participado de algumas atividades com o grupo principal, mas na maioria dos treinamentos não é chamado pelo argentino. Ele ainda não foi relacionado para nenhum jogo desde que voltou de empréstimo do Fluminense.



Caso Felippe Cardoso aceite o empréstimo, o Santos não gastaria nada com salário do jogador enquanto ele estiver no Japão. O negócio também teria o valor de compra fixado em R$ 5,5 milhões.



Sabedor de que não será aproveitado por Holan, a tendência é que o jogador aceite um empréstimo. O caso se complica pelo fato de o Japão não permitir a entrada de brasileiros no momento, o que preocupa o estafe do atacante. Diego Pituca, por exemplo, já foi até apresentado no Kashima Antlers, mas ainda está no Brasil.



Felippe Cardoso tem 22 anos e está vinculado ao Santos até dezembro de 2023. Contratado por indicação do técnico Cuca em 2018, o atacante fez apenas 11 jogos pelo Peixe.