Publicado 20/03/2021 12:39

Rio - Após perder a liderança do Campeonato Carioca na última rodada, o técnico da Portuguesa, Felipe Surian, acredita na reabilitação da equipe na competição e recorda os bons resultados das primeiras partidas.

"Perdemos pontos importantes no último jogo, na derrota, em casa, para o Volta Redonda. Mas não podemos esquecer das vitórias contra Vasco, em São Januário, e Fluminense, no Maracanã, que nos fizeram chegar à liderança. Isso serve como motivação para não perdermos o foco na classificação", analisou o treinador.

O próximo desafio da Lusa é no domingo, contra o Madureira, em Conselheiro Galvão. Atual vice-líder do Estadual, a equipe precisa vencer para seguir no topo da tabela.

"Nossa filosofia de jogo para esta partida continua como nas anteriores, mesmo jogando nos domínios do adversário. Vamos seguir com os pilares de uma defesa sólida e apostando na velocidade e qualidade do ataque. Sofremos um gol e fizemos quatro em três jogos, então o saldo é positivo. Não vamos deixar que uma derrota nos abale", concluiu Surian.