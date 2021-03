Rafinha Reprodução

Publicado 21/03/2021 16:04

Rio - O Flamengo está de fora na corrida para a contratação do lateral direito Rafinha, e o destino do jogador pode ser Minas Gerais. Segundo informações do "Uol Esporte", o Atlético Mineiro estaria interessado em promover a volta do jogador ao Brasil, depois de atuar pelo Olympiacos, da Grécia.

O que fez o clube mineiro entrar na briga pelo atleta, foi o "não" confirmado pelo Rubro-Negro e o fato do jogador ter afirmado que daria prioridade ao ex-clube.



Além do Galo, o Grêmio seria outro interessado na contratação do jogador. No entanto, ainda não há nada concreto.

No último sábado, Rafinha postou agradecimentos ao clube e aos torcedores. Mas afirmou que irá, na próxima segunda, revelar o real motivo alegado pelo Flamengo para a não contratação dele. Vale lembrar, que o clube da Gávea apresentou motivos financeiros para o não retorno do defensor.