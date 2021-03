Jorge Jesus AFP

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 13:31

Rio - Após momentos de muitas críticas, Jorge Jesus está vivendo a sua melhor fase desde que voltou ao Benfica. Com uma série de 12 jogos de invencibilidade em competições portuguesas, o nome do treinador passou a ser especulado no Fenerbahçe, da Turquia.

De acordo com o ‘Dirilis Postasi’, jornal turco, o presidente do Fenerbahçe, Ali Koç deseja contratar o técnico português para a próxima temporada e, inclusive, já se reuniu com o empresário do treinador para saber dos valores.

Publicidade

As conversas iniciais entre os representantes de Jorge Jesus e os dirigentes do clube turco serviram para colher informações sobre a disponibilidade do técnico português assumir a equipe.



O ex-técnico do Flamengo é o principal cotado para o cargo no Fenerbahçe. No entanto, caso o desejo de Ali Koç não se realize, o clube turco tem outras opções para o comando, como por exemplo: André Villas Boas, Joachim Low, Zlatko Dalic e Okan Buruk.