Em sua primeira temporada pelo Porto, Evanilson ainda busca se firmar no elenco profissional e também é aproveitado na equipe B que disputa a segunda divisão de Portugal. E assim, o atacante ex-Fluminense viveu um fato raro na carreira. Neste fim de semana, foi relacionado para duas partidas.



No sábado (20), ficou no banco de reservas no jogo do Porto contra o Portimonense, pelo Campeonato Português. Como não foi a campo, acabou escalado como titular no time B e ainda marcou um gol na vitória por 2 a 1 sobre o Covilhã, no domingo (21). Com o resultado, a equipe acabou com jejum de 13 jogos sem vencer.



“Realmente, estar em dois jogos em dois dias seguidos foi algo diferente, mas muito prazeroso. Mostra que o clube conta comigo. E preciso estar sempre pronto para quando for convocado a defender essa camisa. É bom para manter o ritmo, eu quero é jogar. E fico muito feliz por ainda poder ajudar com um gol”, disse Evanílson, que tem quatro gols pela equipe principal do Porto.