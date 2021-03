Justin Herron, jogador do New England Patriots Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 13:22

Rio - O jogador do New England Patriots, time de futebol americano, Justin Herron, foi considerado um herói após ajudar a salvar uma professora aposentada de uma tentativa de agressão sexual, no último sábado. Ele recebeu uma premiação pelo ocorrido.

Publicidade

Segundo informações da CNN Internacional, Herron estava caminhando em um parque público, quando ouviu e atendeu aos gritos de socorro, vindos da mulher de 71 anos, que reagia a uma tentativa de abuso sexual de um homem de 31 anos. "Eu soube naquele momento que tinha que intervir", disse o atleta da NFL.

"Se não fosse pelas ações rápidas do Sr. Justin Herron e do Sr. Murry Rogers, este ataque cruel poderia ter sido muito pior", afirmou Natalie Barela, detetive da polícia de Tempe.



Publicidade

O homem foi levado sob custódia, e uma investigação sobre o ataque vem sendo encaminhada pela polícia da região. Herron foi condecorado com prêmios de serviço excepcional do Departamento de Polícia de Tempe, por terem salvado a idosa.