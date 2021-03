Escudo do Fluminense Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 12:36

Rio - Uma lista divulgada nesta quinta-feira pela revista inglesa "FourFourTwo" apontou os "100 melhores escudos de clubes de futebol de todos os tempos". Entre as equipes citadas, estão Fluminense e Vasco, além de Chapecoense e Palmeiras.

O ranking é mostrado em ordem alfabética e não faz uma definição das posições de 1º a 100º. Portanto, a Chapecoense é o primeiro clube brasileiro a aparecer. A publicação destaque a estrela inserida na letra F do escudo em homenagem às vítimas do desastre aéreo, em 2016. Em seguida, vem o Fluminense, com elogios à fonte usada no FFC, Palmeiras, citando estrelas que "saltam em direção ao espectador", e Vasco, que recebe elogios por sua relação com a colônia portuguesa.



Além dos brasileiros, também aparecem outros dois times brasileiros na listagem: San Lorenzo e Boca Juniors, ambos da Argentina.