Haaland passou em branco na vitória por 3 a 0 sobre Gibraltar, mas deixou o seu crítico recado contra as péssimas condições de trabalho dos trabalhadores no Catar AFP

Por Lance

Publicado 25/03/2021 18:50

Oslo - A Fifa decidiu não punir a seleção da Noruega pelo protesto contra as más condições de trabalho de operários que atuam nas obras para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. O ato foi realizado nesta quarta-feira, antes da confirmação da vitória por 3 a 0 sobre Gibraltar, pelas Eliminatórias Europeias.

A frase escrita na camisa dos jogadores noruegueses, dizia 'Direitos humanos, dentro e fora de campo'. No aquecimento, os os atletas também exibiram uma mensagem: "Respeito, dentro e fora de campo".

Publicidade

A Fifa se manifestou sobre o episódio, classificado com 'liberdade de expressão', e, após a repercussão negativa de uma possível punição, optou por um caminho diferente.

"A Fifa acredita na liberdade de expressão e no poder do futebol como uma força do bem. Nenhum processo disciplinar em relação a este assunto será aberto pela FIFA", disse a organização em comunicado oficial.