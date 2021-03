Jogadores da Alemanha fazem manifestação a favor dos Direitos Humanos antes do jogo contra a Islândia, pelas Eliminatórias da Copa AFP

Por AFP

Publicado 26/03/2021 16:16

A Fifa anunciou nesta sexta-feira (26) que não punirá a seleção alemã por ter se manifestado em favor dos Direitos Humanos na quinta-feira, em sua primeira partida nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar, alvo do protesto.

"A Fifa acredita na liberdade de expressão e no poder do futebol para trazer mudanças positivas", disse ele em um comunicado.



Antes do jogo, vencido por 3 a 0 sobre a Islândia, o elenco da seleção alemã enviou uma mensagem a favor dos Direitos Humanos no início da trajetória para a Copa do Mundo no Catar. No momento dos hinos nacionais, os jogadores alemães exibiram uma camisa preta com uma grande letra branca cada um, formando as palavras em inglês "Direitos Humanos".



Esta ação ocorre logo depois que o diário britânico 'The Guardian' afirmou que 6.500 trabalhadores, a maioria migrantes da Índia e do subcontinente indiano, morreram no emirado desde que foram contratados em 2010 para trabalhar em obras para a Copa. Este número é contestado pelo Catar.



Na quarta-feira, jogadores noruegueses realizaram ação semelhante antes de jogar em Gibraltar, vestindo camisetas que diziam "Direitos Humanos dentro e fora do campo".



Após o jogo com a Alemanha, o meia Leon Goretzka explicou o gesto dos jogadores alemães. "Queríamos mostrar claramente à opinião (pública) que não estamos alheios a isso", disse ele.



"Nós mesmos desenhamos as letras em nossas camisetas. Alcançamos um grande público e podemos usar isso de uma forma formidável para enviar sinais a favor dos valores que defendemos", explicou.