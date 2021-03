Branco coordena a base da CBF Foto: Thais Magalhães/CBF

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 11:40

Rio - O ex-jogador de Fluminense, Internacional, Flamengo, Corinthians e Seleção Branco está se recuperando gradativamente da Covid-19. Em um hospital no Rio de Janeiro desde o dia 16 de março, o campeão da Copa de 1994 não está mais intubado e já estaria falando e comendo, segundo familiares.

"Grata a todos pelo carinho e orações. Ele está bem, está fora do tubo, está comendo e falando. E já já estará com nosso baixinho e grandinhos. Foram dias de luta, mas, assim como em campo, sempre foi campeão fora de campo também. Lutou e saiu com seu troféu... A sua vida", escreveu no Instagram do ex-jogador.

Branco deu entrada no hospital na Zona Sul do Rio com dores por conta da doença e foi internado. Pouco depois, ele foi intubado no dia 19 de março. Agora extubado, o ex-atleta estaria evoluindo em seu quadro.

CONTAMINAÇÃO TERIA SIDO COM EQUIPE DA CBF

Branco é atualmente coordenador de futebol na Confederação Brasileira de Futebol. Ele comanda as categoriais de base da Seleção. Por estar trabalhando, ele integrou a comissão que esteve com o Sub-18 no CT do Retrô Futebol Clube, em Recife, há um mês. Na viagem, ele e outras pessoas teriam sido contaminadas pelo vírus.

A CBF acompanha e monitora caso a caso, mas todos apresentam boa recuperação e estão isolados, mesmo aqueles que testaram negativo no retorno da viagem. Ao menos outros cinco integrantes da delegação que viajou para período de treinos e amistosos testaram positivo.

O hospital não libera novo boletim desde o dia 19 de março à pedidos da família. Leia na íntegra o último boletim enviado pelo Hospital Copa Star:

"O paciente Claudio Ibraim Vaz Leal, 56 anos, também conhecido como Branco, foi internado no Hospital Copa Star em 16 de março com quadro grave de acometimento pulmonar por Covid 19. Recebeu toda assistência intensiva de suporte respiratório-fisioterápico e medicamentosa, evoluindo ontem com piora clínica, necessitando de ventilação mecânica por aparelhos. No momento, encontra-se em leito de terapia intensiva, sob monitorização contínua, sedado e respirando por aparelhos. O quadro está evoluindo de maneira estável nas últimas 24h e ainda não há previsão de quando vai poder respirar por meios próprios."