27/03/2021

Rio - Depois de vencerem em suas estreias, as seleções de Portugal e da Bélgica tropeçaram neste sábado pela segunda rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Catar. Ambas jogaram fora de casa e apenas empataram. Os portugueses até saíram na frente contra a Sérvia e abriram 2 a 0, mas permitiram a reação dos anfitriões para o placar final de 2 a 2. Em Praga, os belgas tiveram que correr atrás da igualdade por 1 a 1.



Pelo Grupo A, em Belgrado, a seleção de Portugal foi logo ao ataque e conseguiu fazer o primeiro gol logo aos 11 minutos de jogo, depois que Bernardo Silva acertou um belo cruzamento na cabeça de Diogo Jota. Aos 36, o mesmo atacante, que atua no Liverpool, anotou o segundo dele após a bola lançada por Cédric Soares.

A Sérvia ensaiou a reação já no início da segunda etapa. No primeiro minuto, os donos da casa foram ao ataque e o cruzamento de Nemanja Radonjic chegou em Aleksandar Mitrovic, que descontou Com o gol, o atacante tornou-se o maior artilheiro da história do país. Aos 15 veio o empate. Radonjic acertou mais uma assistência, agora para Filip Kostic marcar.



No último minuto, Cristiano Ronaldo aproveitou que o goleiro sérvio estava adiantado para finalizar. A defesa da Sérvia conseguiu afastar na linha e o árbitro não marcou o gol. Sem VAR, não houve consulta e o atacante ficou indignado, retirando a sua braçadeira de capitão e jogando no gramado após o final do jogo.



Pela mesma chave, a Irlanda foi surpreendida por Luxemburgo e perdeu por 1 a 0, em Dublin. Com os resultados deste sábado, Sérvia e Portugal lideram com quatro pontos casa, Luxemburgo vem logo atrás com três e a lanterna é dividida pelos irlandeses e pelo Azerbaijão, ambos sem pontuar até agora.



LUKAKU SALVA - A Bélgica não conseguiu emplacar duas vitórias consecutivas nas primeiras rodadas das Eliminatórias. A equipe comandado pelo técnico espanhol Roberto Martínez teve que correr atrás do resultado e conseguiu o empate por 1 a 1 graças ao centroavante Romelu Lukaku - os anfitriões haviam saído na frente com um gol de Krmencík no começo do segundo tempo.



O resultado mantém os dois times empatados na disputa por uma vaga no Mundial do Catar no Grupo E. As duas equipes têm quatro pontos, mas os checos levam vantagem no saldo de gols: quatro contra dois dos belgas. Belarus, que bateu em casa a Estônia por 4 a 2, vem em terceiro com três pontos em um jogo. O primeiro colocado garante um lugar na Copa e o segundo vai para a repescagem continental.



Fechando os jogos deste sábado, pelo Grupo H, Eslováquia e Malta empataram por 2 a 2, em Bratislava. A chave é liderada pela Rússia, com seis pontos em duas partidas.