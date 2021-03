Romelu Lukaku comemora gol pela Inter de Milão Divulgação

Publicado 28/03/2021 18:50

Rio - O Real Madrid segue em busca um atacante para próxima temporada. De acordo com o jornal inglês, Telegraph, Romelo Lukaku, da Inter de Milão, seria uma opção para o Real Madrid como um reforço para a próxima temporada. No entanto, as prioridades do clube espanhol são Kylian Mbappé e Erling Haaland.

Ainda segundo o portal, a equipe merengue se juntaria ao Chelsea e ao Barcelona como times que estão interessados no atacante belga.



Mbappé e Haaland continuam a ser os grandes objetivos merengues nesta janela de verão europeu. O francês já mencionou que deve decidir sobre seu futuro após a Eurocopa.