Luto Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/03/2021 15:00 | Atualizado 28/03/2021 15:10

Rio - O ex-atacante do Palmeiras e do Paraná, Edson Alcântara, de 57 anos, foi encontrado morto por familiares, em seu sítio em Santo Antônio da Platina, no interior do Paraná, na última sexta-feira. A causa da morte não foi definida, mas a principal suspeita é de que ele sofreu um infarto.

Publicidade

Revelado no Matsubara, de Cambará, Edson Alcântara teve rápida passagem pelo Palmeiras. Outro clube importante que o ex-jogador defendeu foi o Parana Clube. Ele também atuou por Taquaritinga-SP, Taubaté-SP, Esportivo-RS, Caxias-RS, Anapolina-GO, Hercílio Luz-SC, Platinense-PR, EC Corinthians, Maringá Atlético Clube (1989-90), Sport de Campo Mourão, Patrocinense-MG, Marília-SP, Juventus-SC, Rio Branco-PR e encerrou a carreira no Londrina em 1996.





Edson foi o artilheiro do Campeonato Paranaense de 1991 pelo Sport de Campo Mourão. Naquele ano, marcou 30 gols em 30 jogos e foi o maior goleador de campeonatos estaduais em todo o Brasil. Em 1992, assinou com o Paraná Clube, participando do título da Série B de 1992 e do Campeonato Estadual de 1993.