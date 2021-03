Marcelo Barreto apresenta o Redação SporTV Reprodução Internet

Rio - A pouco menos de quatro meses dos Jogos de Tóquio, o ‘Redação SporTV’, comandado por Marcelo Barreto, vai ficar ainda mais olímpico. Especialista no maior evento esportivo do planeta, o jornalista Guilherme Costa terá duas participações no programa a partir da próxima semana. Às terças-feiras e sextas-feiras, ele traz notícias sobre a preparação dos atletas brasileiros e estrangeiros e curiosidades sobre os Jogos.

"Nessa reta final da contagem regressiva para os Jogos, vamos mostrar no ‘Redação SporTV’ como estão os nossos representantes, além de analisar e projetar a participação brasileira no Japão", diz Guilherme Costa, também responsável pela atualização do ‘Termômetro Olímpico’, do ge.globo, que lista as 40 principais chances de medalha do Brasil na competição.

Nesta terça-feira, dia 30, Guilherme fala sobre as recentes conquistas das velejadoras Martine Grael e Kahena Kunze, dupla que conquistou o ouro na Rio-2016 e chega a Tóquio como favorita ao bicampeonato olímpico. O surto de um vírus entre os cavalos, que pode atrapalhar muito o hipismo durantes os Jogos Olímpicos, também está na pauta. Os jornalistas Aydano André Motta e Carlos Cereto, e o comentarista Pedro Moreno também participam do programa. O ‘Redação SporTV’ vai ao ar de segunda-feira a sexta-feira, às 10h.