Jean Pyerre Marcello Dias/Parceiro/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 13:48 | Atualizado 29/03/2021 13:50

Rio - Ventilado como possível reforço do Fluminense, o meia Jean Pyerre deverá ser emprestado pelo Grêmio ao Bragantino. De acordo com informações da Rádio Grenal, o clube paulista levou a melhor na disputa pela contratação do jogador, de 22 anos. As informações são da Rádio Grenal.

Revelado na base do Grêmio, o jogador tem contrato até o final de 2023, com multa rescisória é de 120 milhões de euros (cerca de R$ 552 milhões). Após viralizar um vídeo de seu pai criticando a preparação feita pelo técnico Renato Gaúcho, a sua permanência do jogador no Tricolor se tornou pouco provável.



O interesse do Fluminense no jogador nunca foi admitido publicamente pelos dirigentes. A posição de meio-campo não foi considerada prioridade para a diretoria do Tricolor. Na última temporada, Jean Pyerre atuou em 40 jogos e fez oito gols pelo Grêmio.