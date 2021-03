Rafinha, lateral do Grêmio Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 14:19

Porto Alegre - O lateral Rafinha foi apresentado pelo Grêmio na tarde desta terça-feira. Durante sua coletiva, o ex-jogador do Flamengo disse torcer para um acerto do clube gaúcho com Douglas Costa, seu ex-colega de Bayern de Munique.

"O Douglas é meu amigo há muito tempo. Tivemos uma passagem maravilhosa no Bayern. Ele me falou do tamanho do Grêmio. Jogarmos juntos novamente seria espetacular, mas foge do meu controle. Por mim, podia estar amanhã", afirmou.



Rafinha também se colocou à disposição para ajudar na evolução do garoto Vanderson, uma das opções de Renato Gaúcho para a lateral-direita.

"O presidente Romildo foi muito feliz. Ele quer dar espaço aos jovens. Todo clube precisa disso. Em todo o time que passo, tenho um monte de filho. (Vanderson) Será mais um que procurarei ajudar", disse o jogador.

Rafinha assinou contrato com o Grêmio até o fim da temporada. O camisa 13 fechou com o clube gaúcho após não chegar a um acordo financeiro para voltar ao Flamengo.