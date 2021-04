O norueguês Erling Haaland, de 20 anos, é um dos nomes mais cobiçados da próxima geração de promessas Getty Images

Rio - Um dos principais nomes para a próxima janela, o atacante Erling Haaland comunicou recentemente o Borussia Dortmund o desjo de deixar o clube alemão. Na manhã desta quinta-feira, o pai, Alf-Inge Haaland, e o empresário, Mino Raiola, se reuniram com o presidente do Barcelona, Joan Laporta. Horas depois, eles também foram flagrados em Madri, para um encontro semelhante com o mandatário do Real Madrid, Florentino Pérez.

Em cerca de duas horas de reunião, o Barcelona mostrou as suas intenções para contratar o atacante norueguês de 20 anos. Os representantes do jogador repassaram as informações das condições econômicas para uma possível transferência. O vínculo com o Borussia Dortmund vai até 30 de junho de 2024.

Em seguida, o pai e o empresário de Haaland pegaram a ponte-aérea e desembarcaram em Madri para uma reunião com o clube merengue, conforme informações da rádio "Cope" e do diário "As". A ideia dos representantes do jogador foi saber quanto Fiorentino Pérez, presidente do Real Madrid, estaria disposto a investir na contratação do atacante.



Segundo informações do "Sport", o Borussia Dortmund teria determinado um valor mínimo de 180 milhões de euros para negociar o norueguês. No entanto, o jogador teria no contrato com o clube alemão uma cláusula de saída por 75 milhões de euros no verão de 2022. Vale lembrar Paris Saint-Germain e Manchester City também tem interesse na contratação atacante.



Erling Haaland é o artilheiro da atual edição da Liga dos Campeões, com 10 gols marcados. Na temporada, o atacante soma 33 gols em 31 jogos pelo Borussia Dortmund. Pela seleção da Noruega, balançou as redes seis vezes em cinco partidas.