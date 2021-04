Neymar foi expulso na partida do PSG contra o Lille AFP

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 15:37

Rio - O clima ficou quente após a derrota do Paris Saint-Germain para o Lille, neste domingo, pelo Campeonato Francês. Após ser expulso nos minutos finais por empurrar o atacante Djalo, Neymar se irritou novamente com o rival no túnel para o vestiário e o clima ficou quente.

Muito irritado, camisa 10 da Seleção chegou a partir para cima de Djalo. Os seguranças precisaram intervir para evitar uma possível briga entre os dois.

