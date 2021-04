Neymar foi expulso no jogo contra o Lille AFP

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 18:45

Rio - A expulsão de Neymar na partida do PSG contra o Lille, pelo Campeonato Francês, neste sábado, não repercutiu nada bem na Europa. Após receber o vermelho por empurrar o adversário nos minutos finais da partida, o atacante foi detonado pelos principais veículos do Velho Continente, que apontaram imaturidade do camisa 10.

France Football (França)

"Seu comportamento era terrível. Enfrentando o Lille, em encontro crucial para o título de campeão da França, Neymar tinha 13 anos. A maturidade de um júnior e a imprudência tática da criança que faz apenas o que lhe agrada"

Le Parisien (França)

"Se Neymar não quer que sua temporada se transforme em um fiasco, ele sabe o que lhe resta fazer na quarta-feira, em Munique"

Sport (Espanha)

"Neymar, expulso por sua enésima birra. Neymar foi expulso no último minuto do tempo regulamentar por ter caído no jogo do adversário"

Marca (Espanha)

"Agressão, vermelho e derrota do PSG. Neymar acabou perdendo os nervos"