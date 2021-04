Regularizado, Cartolouco mantém a rotina de treinos e de gravação de sua websérie, mas não tem previsão de estreia pelo Resende Divulgação/Resende

Resende - O técnico do Resende, Sandro Sargentim, tem sido bem sincero e realista com Lucas Strabko, o Cartolouco, em relação a sua estreia com a camisa do Gigante do Vale. Ainda não chegou a hora. Mais um jogo se passou pelo Campeonato Carioca, desta vez contra o Boavista, e o atacante não conseguiu receber a chance que tanto espera. Porém, recebeu instruções do treinador para testar seu potencial em desafios com os jogadores do elenco.



Em novo episódio de sua websérie, agora com patrocínio da Betano, empresa do ramo de apostas esportivas, Cartolouco, de volta aos treinamentos após se recuperar do diagnóstico positivo para o novo coronavírus, teve o aval para fazer desafios com seus companheiros após o treino de véspera de jogo contra o Boavista, pela oitava rodada do Estadual. E mostrou qualidade em cobranças de falta, em cabeceios, cruzamentos... Até reproduziu um lençol de Neymar em um de seus companheiros de time hoje.



Mas como também tem vivido na pele o dia a dia de todos os funcionários do clube, fundamentais no processo, ao mesmo tempo Cartolouco aprendeu a cortar a grama do CT Pelé Academia e a marcar as linhas do campo com cal, além de conhecer o funcionamento da lavanderia, um trabalho árduo. Como sempre, levou tudo no bom humor, mas percebeu que o futebol vai muito além das quatro linhas, e tem dado cada vez mais valor a tudo isso.



Em dia de jogo, desta vez às 11h da manhã, ele traz mais curiosidades de um dia na concentração, com particularidades vividas pelos atletas momentos antes de uma partida importante. Resende x Boavista está prestes a começar no Estádio do Trabalhador quando Cartolouco presencia o presidente do clube da Região dos Lagos pousar no gramado de helicóptero. E acaba surpreendido por uma sondagem recebida do mesmo para trocar de agremiação.

