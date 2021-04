Benzema marcou belo gol pelo Real Madrid AFP

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 18:32

O Campeonato Espanhol tem um novo líder. Em casa e debaixo de muita chuva, o Real Madrid ganhou o Barcelona por 2 a 1 e assumiu provisoriamente o primeiro lugar da tabela, com 66 pontos, o mesmo que o Atlético de Madrid, que joga neste domingo contra o Betis.



O clássico espanhol pode ter sido o último disputado por Messi, justamente ao alcançar Sergio Ramos como o jogador com mais partidas entre Barça e Real: 45. O craque argentino, que tem contrato com o Barcelona apenas até o fim desta temporada e não garantiu que fica, teve atuação discreta, mandando uma bola na trave.



Os gols do Real Madrid foram marcados no primeiro tempo, em um lindo toque de letra de Benzema para abrir o placar, aos 12. E Kroos ampliou aos 27 cobrando falta sofrida por Vinícius Jr. O Barcelona só melhorou no segundo tempo e diminuiu com Mingueza, após cruzamento de Alba aos 14. A equipe catalã tentou pressionar e chegou a mandar bola no travessão nos acréscimos, mas não conseguiu o empate.



Com o resultado, o Real Madrid assume a liderança pelo critério de desempate do confronto direto (venceu o rival Atlético por 2 a 0 e empatou em 1 a 1 o outro). Já o Barcelona caiu para o terceiro lugar, continuando com 65 pontos.