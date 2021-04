Benzema marcou o décimo gol no El Clássico e entrou para uma seleta lista de artilheiros do confronto entre Barcelona e Real Madrid AFP

Por Lance

Publicado 10/04/2021 20:20

Madri -Quarto maior artilheiro do Real Madrid em todos os tempos, com 296 gols, 5º maior goleador da história da Liga dos Campeões, com 70, e 11º no Campeonato Espanhol, com 188, Benzema agora é também um dos dez jogadores com mais bolas na rede no 'El Clásico'.

Neste sábado, o atacante francês deixou mais uma vez a sua marca no duelo entre Real e Barcelona. De letra, o camisa 9 abriu o placar para a vitória merengue por 2 a 1. Esse foi seu 10º gol em 40 jogos pelo Madrid contra o rival espanhol.

Benzema igualou as marcas do espanhol Josep Samitier, que defendeu os dois clubes entre as décadas de 1920 e 1930, e do mexicano Hugo Sánchez, artilheiro do Real nos anos 80 e início de 90. Confira o top 10:

MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DO EL CLÁSICO:

1º - Messi - 27 gols

2º - Cristiano Ronaldo - 18 gols

Di Stéfano - 18 gols

4º - Raúl - 15 gols

5º - Púskas - 14 gols

César Rodríguez - 14 gols

Gento - 14 gols

8º - Santillana - 12 gols

9º - Suárez - 11 gols

10º - Benzema - 10 gols

Hugo Sánchez - 10 gols

Samitier - 10 gols