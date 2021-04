Casagrande Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 17:24

Rio - Quase dois anos após sua saída da TV Globo, o apresentador Ivan Moré fez uma revelação sobre os bastidores do "Globo Esporte". Em entrevista ao programa 'Foi Mau', do humorista Maurício Meirelles, que estreia nesta segunda-feira, na Rede TV!, o jornalista afirmou que se desentendeu com Casagrande nos bastidores do programa. Tudo aconteceu após o fatídico episódio em que o comentarista errou uma conta ao vivo durante o programa.

"O problema foi lidar com ele nos bastidores, o que ninguém sabe, porque ele se ofendeu e abandonou o quadro depois disso. Para dar uma volta numa gafe, às vezes você tem que rir de si mesmo", disse Ivan.



"O Casa não conversa mais comigo depois disso. Nós sempre vivemos entre tapas e beijos. Ele tem uma personalidade forte, mas um coração muito bom", completou.