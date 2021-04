Everaldo LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

24/04/2021

Rio - O Sport Recife anunciou neste sábado a contratação do atacante Everaldo, de 26 anos. O jogador foi emprestado pelo Corinthians até o fim do ano e em vídeo nas redes sociais falou sobre o acerto para defender o clube pernambucano.

"Fala, Nação Rubro-Negra. Quero agradecer pela oportunidade de vestir a camisa deste gigante do futebol brasileiro. Espero chegar o quanto antes para fazer uma grande temporada. Vou dar minha vida por este clube", afirmou.

Nascido em Olinda, Everaldo defendeu clubes de pouco investimento até chamar a atenção do Fluminense em 2018. Emprestado pelo São Bento, o jogador foi bem no Tricolor, assumindo a titularidade e fazendo uma dupla de ataque de destaque com Luciano e Yony González em 2019. Pelo Tricolor, ele fez 54 jogos e marcou sete gols.



As boas atuações chamaram atenção do Corinthians e o Timão levou a melhor na briga pelo Fluminense pela contratação do jogador. No entanto, no Timão, Everaldo nunca conseguiu se firmar como titular e cair nas graças dos torcedores. Antes de fechar com o Sport, o atacante chegou a ser ventilado no Vasco, mas a negociação não evoluiu.