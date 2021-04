Campeonato Carioca Reprodução

25/04/2021

Rio - Com a vitória sobre o Fluminense, as semifinais do Campeonato Carioca foram definidas. O Tricolor irá enfrentar a Portuguesa, enquanto o Flamengo jogará com o Volta Redonda. Os confrontos de ida acontecem na próxima semana e o clube das Laranjeiras e o Rubro-Negro vão ter a vantagem de jogar por dois resultados iguais para se classificarem para a final da competição.

Mesmo atuando com equipes alternativas por boa parte da competição, Flamengo e Fluminense terminaram a Taça Guanabara nas primeiras colocações. O Rubro-Negro conquistou o título do torneio ao derrotar o Volta Redonda no último sábado. Já o Tricolor derrotou o Madureira e terminou na segunda colocação. A vantagem do clube da Gávea foi de um ponto para a equipe das Laranjeiras.

Portuguesa e Volta Redonda foram os intrusos nos meios dos grandes na semifinal. A equipe da Ilha do Governador conseguiu uma bela arrancada na reta final da competição e ultrapassou o Voltaço. A equipe do artilheiro Alef Manga vive um momento de instabilidade nos últimos jogos. Com dois empates e uma derrota nos últimos três jogos, o Volta Redonda acabou deixando o título da Taça Guanabara escapar e classificou apenas em quarto lugar.

Flamengo e Fluminense, que já decidiram o Carioca no ano passado, podem novamente fazer a final do torneio. No entanto, com a cabeça na Libertadores, as duas equipes podem não entrar em campo com força máxima nas semifinais. Antes de começar a decidir a vaga na decisão com a Portuguesa, o Tricolor jogará com o Independiente Santa Fé, da Colômbia, enquanto o Rubro-Negro encara o Unión La Calera, no Maracanã. Os jogos acontecem na quarta e na terça-feira, respectivamente.

Vasco e Botafogo ficaram de fora da semifinal. As duas equipes acabaram tropeçando muito em times de menor investimento e vão disputar a Taça Rio, que neste ano não vale vaga na final do Carioca. Além deles, o Nova Iguaçu e o Madureira vão participar do torneio, que engloba as equipes que terminaram a Taça Guanabara entre a quinta e a oitava colocação.