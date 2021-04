Natural de Olinda, Everaldo volta a Pernambuco para defender o Sport Anderson Stevens/Sport

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 21:54

Recife - Natural de Olinda, Everaldo está de volta a Pernambuco para vestir a camisa do Sport. Apresentado nesta segunda-feira, o atacante, de 26 anos, realizou testes físicos e exames médicos antes de assinar o contrato por empréstimo até o fim do ano. Com boa passagem pelo São Bento-SP e Fluminense, entre 2018 e 2019, Everaldo terá a chance de recuperar o brilho depois da apagada experiência no Corinthians.

Torcedor do Santa Cruz na infância, o atacante chega com status de reforço de peso do 'arquirrival'. Elogiado pelo técnico Umberto Louzer, Everaldo ainda não tem data para estrear. Seu último jogo foi pelo Corinthians, no dia 25 de janeiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Bragantino. O atacante esteve na mira do Vasco, mas a negociação não avançou.

Publicidade

"Everaldo surgiu muito bem no São Bento de Sorocaba, depois fez um brilhante brasileiro pelo Fluminense. Veio para o Corinthians, não conseguiu repetir essas atuações, devido a uma lesão que teve, mas agora já recuperado, demonstrou interesse em vir para o Sport, era uma negociação que já estava em andamento. Um jogador dessa qualidade sempre acrescenta. Espero que possa vir e reviver os bons momento que teve nessas duas equipes que citei anteriormente", disse Louzer.