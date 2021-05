Luiz Adriano teve a chance de aumentar a vantagem do Palmeiras no duelo com o goleiro Ramírez César Greco/Palmeiras

Quito - Em jogo válido pela quarta rodada do Grupo A da Copa Libertadores da América 2021, o Palmeiras derrotou o Independiente del Valle por 1 a 0 em Quito, no Equador. Raphael Veiga fez o gol dos brasileiros, que conquistaram a classificação antecipada ao mata-mata da competição.

O próximo confronto do Verdão na Libertadores, que alcançou os 12 pontos e lidera seu grupo, é na terça-feira (18), às 19h15, contra o Defensa y Justicia, no Allianz Parque. Os equatorianos permanecem com quatro pontos e visitam o Universitario no mesmo dia, às 21h30.

A partida começou com o Independiente del Valle tomando a iniciativa no ataque, e o Palmeiras jogando com linhas baixas, esperando contra-ataque. Mas ambas equipes erravam muitos passes e não conseguiam causar perigo.

Os jogadores brasileiros pareciam sentir dificuldades em dominar a bola e na tentativa de passes de longas distâncias, enquanto os equatorianos eram neutralizados nas infiltrações pelos lados.

No decorrer da primeira etapa, os ânimos dos times aumentaram, e o árbitro interveio com cinco cartões amarelos. Um deles foi para Patrick de Paula, que estava pendurado e não poderá enfrentar o Defensa y Justicia na próxima rodada.

O Palmeiras encontrava espaços para contra-atacar e conseguiu uma penalidade no final do primeiro tempo. Patrick de Paula deu lançamento para Luiz Adriano. O camisa 10 invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro Moisés Ramírez. O juiz assinalou pênalti e Raphael Veiga cobrou no meio, inaugurando o marcador aos 42 minutos.

A segunda etapa começou na mesma pegada de todo o primeiro tempo, com a equipe da casa tentando sem sucesso furar o bloqueio defensivo do Palmeiras, que apostava nas saídas em velocidade de Rony.

O Independiente del Valle rondava a área de Weverton, mas não encontrava o último passe para concluir as jogadas, portanto, tentava com maior frequência os cruzamentos.

Abel Ferreira, aos 18 minutos, decidiu tirar Luiz Adriano e colocar Danilo Barbosa, para reforçar a marcação no meio-campo.

A primeira vez que os equatorianos causaram algum perigo foi em chute de longa distância. Murillo recebeu e soltou uma bomba, mas a bola acabou indo por cima do gol.

A resposta veio com Rony. Após lançamento, o camisa 7 deu lindo drible de corpo e avançou pela esquerda. Mesmo desequilibrado, ele chutou com a perna esquerda, forçando Ramírez a mandar para escanteio.

Renato Paiva colocou mais atacantes em campo e partiu para o tudo ou nada. Aos 37, Vite teve chance na bola parada, mas mandou para fora. Nos minutos finais, o del Valle tentou sem sucesso, e a saiu derrotado em Quito.