Por O Dia

Publicado 12/05/2021 12:11

Rio - A vontade de Neymar de participar dos Jogos Olímpicos não deverá sensibilizar o Paris Saint-Germain. De acordo com informações do jornal "Le Parisien", o PSG não deve liberar o brasileiro para defender a seleção brasileira no evento que será realizado em Tóquio, no Japão.

O argumento usado pelo clube francês é que os Jogos Olímpicos não fazem parte da data Fifa, diferente da Copa América e da Eurocopa. Devido a isso, não existe por parte dos clubes a obrigatoriedade da liberação dos jogadores.



A preocupação da equipe francesa é manter a a forma física de seus jogadores, principalmente a de Neymar, que vem de algumas lesões recentes. Liberar Neymar ou outro qualquer atleta significaria também dispensá-los da pré-temporada da equipe.