Troféu do Campeonato Holandês foi derretido pelo Ajax Divulgação/Ajax

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 12:44

Para homenagear os torcedores que compraram os ingressos para toda a temporada e que não puderam ir ao estádio por causa da pandemia da covid-19, o Ajax decidiu derreter o troféu do Campeonato Holandês, conquistado há duas semanas. A campanha "Um pedaço do Ajax" entregará cerca de 42 mil estrelas criadas a partir do material derretido do troféu.

Piece of victory

Piece of history

Piece of Ajax



Literally. For you. #XXXV pic.twitter.com/Bllbh9M4tA — AFC Ajax (@AFCAjax) May 12, 2021

Publicidade

Segundo divulgado pelo clube holandês, as estrelas pesam 3,45 gramas, sendo 0,06 grama do troféu derretido. Todos os sócios que compraram o chamado season pass receberão o brinde como forma de agradecimento do Ajax.

"Anteriormente, quando dissemos 'esse título é para vocês', expressamos como estávamos fazendo pelos torcedores. No entanto, compartilhar o troféu é a prova definitiva do que realmente somos. Depois de um ano turbulento, estamos garantindo que nossos fãs se sintam parte do nosso campeonato", afirmou o ex-goleiro Van Der Sar, diretor do Ajax.



Publicidade

Para não deixar a estante de troféus sem mais essa conquista, o clube criou uma segunda cópia para ficar em exposição.