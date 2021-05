Aposentado desde 2018, Connor McGregor é incentivado pelo Spider a voltar a lutar Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 17:30 | Atualizado 12/05/2021 17:31

Nova Jersey - Ex-campeão de duas categorias no UFC, o irlandês Conor McGregor é o dono do 'cinturão' de atleta mais bem pago em 2020, com ganhos acumulados em US$ 180 milhões, cerca R$ 942 milhões. Na lista divulgada pela 'Forbes Magazine' nesta quarta-feira, Neymar é o único brasileiro citado no Top 10.

Em sexto lugar, o camisa 10 da Seleção e do Paris Saint-Germain, aparece atrás de astros como Messi, do Barcelona, Cristiano Ronaldo, da Juventus, e LeBron James, do Los Angeles Lakers, com ganhos acumulados em US$ 95 milhões, cerca de R$ 497 milhões.

De acordo com a publicação da Forbes, McGregor, do total de US$ 180 milhões acumulados pelo lutador irlandês em 2020, a maior fatia vem da venda da participação do lutador na marca de uísque 'Proper No. 12', por US$ 150 milhões, R$ 785 milhões, aproximadamente. Em janeiro, ele embolsou mais US$ 22 milhões, cerca de R$ 115 milhões, na luta em que sofreu o primeiro nocaute da carreira contra Dustin Poirier, em Abu Dhabi. A revanche marcada para o dia 10 de julho, em Las Vegas, representará a entrada mais uma quantia milionária na conta do lutador, de 32 anos.

Confira os 10 atletas mais bem pagos do mundo, com valores aproximados em real:



1 - Conor McGregor (MMA): US$ 180 milhões (R$ 942 milhões)

2 - Lionel Messi (futebol): US$ 130 milhões (R$ 680 milhões)

3 - Cristiano Ronaldo (futebol): US$ 120 milhões (R$ 628 milhões)

4 - Dan Prescott (futebol americano): US$ 107.5 milhões (R$ 562 milhões)

5 - LeBron James (basquete): US$ 96.5 milhões (R$ 505 milhões)

6 - Neymar (futebol): US$ 95 milhões (R$ 497 milhões)

7 - Roger Federer (tênis): US$ 90 milhões (R$ 471 milhões)

8 - Lewis Hamilton (automobilismo): US$ 82 milhões (R$ 429 milhões)

9 - Tom Brady (futebol americano): US$ 76 milhões (R$ 398 milhões)

10 - Kevin Durante (basquete): US$ 75 milhões (R$ 392 milhões)