Sede da Conmebol Divulgação / Conmebol

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 19:30

Rio - As finais da Libertadores e Sul-Americana vão ganhar palcos definitivos em breve. Nesta quinta-feira, o Conselho da Conmebol se reúne para definir a escolhas das sedes da decisão dos torneios. De acordo com o portal 'UOL Esporte', para a Libertadores, o principal favorito é o estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

O Centenário não era cotado para receber a decisão do campeonato, mas o governo uruguaio comprou 50 mil vacinas da Sinovac, que serão destinadas ao futebol do país, e colocou o país no radar da Conmebol. Segundo o site, a entidade máxima do futebol sul-americana vê no país a possibilidade de realizar a final com presença de público.

No Uruguai, 36% da população já foi vacinada, número maior que os outros três países que concorrem à final (Argentina 18%, Brasil 17,4% e Equador 6%). O país também garantiu à Conmebol que até o fim do ano quase todo o país será vacinado. Morumbi, Beira-Rio, Monumental de Guayaquil e sete estádios argentinos também concorrem pela final.