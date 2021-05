Mbappé marcou os dois gols do PSG contra o Montpellier AFP

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 18:22

Foi sofrido, mas o PSG está na final da Copa da França. Após empatar em 2 a 2 com o Montpellier, a equipe parisiense se classificou ao vencer por 6 a 5 nos pênaltis. Agora, aguarda o adversário que sairá do confronto entre Monaco e Vallières, da quarta divisão, que se enfrentam nesta quinta-feira.

Enquanto Neymar ficou no banco e só entrou aos 40 minutos do segundo tempo, após o empate dos adversários, Mbappé retornou de lesão muscular, foi titular e marcou os dois gols do PSG. Delort e Laborte fizeram para o Montpellier.



O técnico Mauricio Pochettino poupou Neymar de Di María e parecia que não precisaria deles. Afinal, Mbappé colocou o PSG em vantagem duas vezes. Entretanto, a equipe acabou cedendo o empate em ambas. O segundo gol do Montpellier foi de Delort, aos 37 da segunda etapa. Imediatamente o brasileiro acabou chamado e entrou, mas não pôde fazer muito.



Nos pênaltis, os jogadores dos dois clubes acertaram as cinco cobranças, inclusive Marquinhos e Neymar. Já nas alternadas, Sambia desperdiçou para o Montpellier e Kean garantiu a classificação suada ao PSG.