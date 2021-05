Roger Machado e Rogério Ceni: Apenas um conquistará o terceiro título estadual seguido Arte O Dia com fotos de MAILSON SANTANA/FLUMINENSE e Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 15/05/2021 08:01

Fluminense e Flamengo confirmaram o favoritismo e iniciam neste sábado, às 21h05 no Maracanã, a final do Campeonato Carioca. Com as vagas às oitavas de final da Libertadores bem encaminhadas em seus grupos, os dois rivais poderão voltar suas atenções ao primeiro duelo da decisão. É a chance de mais um título estadual para os técnicos Roger Machado e Rogério Ceni.

Da mesma geração, os dois profissionais vivem momentos distintos e ainda buscam afirmação em seus clubes. Para o comandante tricolor, a conquista do quarto título estadual teria um peso grande na busca para recuperar o prestígio do início da na carreira como treinador.



Após chamar a atenção nos primeiros trabalhos, por Grêmio e Atlético-MG, onde conquistou o Mineiro de 2017, Roger Machado teve altos e baixos e só levou mais dois troféus: o Baiano de 2019 e 2020 pelo Bahia, de onde saiu em baixa. Agora no Fluminense, o treinador faz bom início, com invencibilidade de 11 jogos, o que não acontecia desde 2016. E bater o poderoso Flamengo na final, acabando com jejum de 8 anos do Tricolor no Carioca, seria importante para a sequência do trabalho.

Do outro lado, Rogério Ceni, outro considerado promissor, vive situação curiosa. Pelo Flamengo, já conquistou dois títulos nacionais (Brasileiro de 2020 e Supercopa do Brasil de 2021), mas ainda assim sofre desconfiança da torcida. E apesar de não ter o peso das outras seis conquistas na carreira de técnico (as outras foram Cearense de 2019 e 2020, além de Série B de 2018 e Copa do Nordeste de 2019 pelo Fortaleza), o título do Carioca tem peso grande.



Afinal, o Estadual é visto como obrigação pelo clube e pelos rubro-negros, até pela diferença de investimento em relação ao rival, e a perda aumentaria as críticas. Já a conquista pode dar tranquilidade e aumentar o currículo.