Rio - Faltando pouco mais de dois meses para o início dos Jogos Olímpicos, as seleções brasileiras de vôlei intensificam a preparação de olho na disputa olímpica. O último desafio antes dos Jogos será a ‘Liga das Nações’, torneio cancelado em 2020 por conta da pandemia, e que este ano será realizado a partir da próxima semana em uma bolha sanitária na cidade de Rimini, na Itália. O SporTV, que terá quatro canais dedicados aos Jogos Olímpicos e mais de 45 sinais com competições ao vivo, transmite com exclusividade a Liga das Nações, com mais de 60 jogos ao vivo entre os dias 25 de maio e 27 de junho.

A equipe feminina do Brasil estreia no próximo dia 25, às 16h, contra o Canadá. Já o time masculino, que vai defender o ouro olímpico em Tóquio, entra em quadra pela primeira vez diante da Argentina, em um clássico sul-americano, às 16h do dia 28. As duas partidas terão transmissão ao vivo do SporTV2.



Antes de embarcar para a Itália, a seleção brasileira masculina disputa três partidas amistosas contra a Venezuela no Rio de Janeiro. O SporTV exibe ao vivo e com exclusividade os dois primeiros confrontos, que acontecem na próxima sexta-feira, dia 21, às 19h, e no dia seguinte, às 17h. O terceiro duelo, no domingo, dia 23, tem transmissão ao vivo da TV Globo, às 10h, dentro do ‘Esporte Espetacular’ e no SporTV.



“Depois de tanto tempo sem atuarem juntos, os amistosos serão uma boa oportunidade para que os jogadores possam entrar em quadra. E logo depois vem a Liga das Nações, uma competição que o Brasil entra sempre para ganhar. Diante das circunstâncias e do formato do torneio, precisamos utilizar a competição como treinamento e preparação pensando nos Jogos Olímpicos. As equipes brasileiras precisam tomar muito cuidado para não se desgastarem demais e não se expor, já que as delegações estarão juntas o tempo todo, treinando lado a lado, em uma situação diferente de tudo que já se viu. No masculino, precisamos ver como o time vai se reagir à ausência do técnico, já que o comandante Renan, que ainda se recupera da Covid, não estará à frente da equipe”, analisa o campeão olímpico Nalbert, que vai comentar as partidas da Liga das Nações ao lado de outros grandes nomes do SporTV como Carlão, Fabi e Marco Freitas.



