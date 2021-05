Rio de Janeiro 15/05/2021 - Nene do Fluminense durante partida contra a equipe do Flamengo válida palas finais do Carioca 2021. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 18:30 | Atualizado 17/05/2021 18:38

Rio - Mandante da partida de volta da final do Carioca no próximo sábado, o Flamengo quer levar o jogo para Brasília. De acordo com o jornalista Mauro Cezar Pereira, a ideia do Rubro-Negro é transferir o duelo para a capital para ter público no estádio. Até agora, o duelo segue marcado para o Maracanã, às 21h.

O Rubro-Negro, ao lado da Ferj, já havia tentado fazer com que os dois jogos tivessem público, mas a Prefeitura do Rio vetou a iniciativa, com aval da Secretaria de Saúde. Se transferido para Brasília, o jogo deve ocorrer no Estádio Mané Garricha. No último duelo, 150 'convidados' da Ferj estiveram presentes.

Publicidade

O jornalista também cita a boa relação do Flamengo com o Governo Federal para conseguir a presença de público na partida. Flamenguista, o governador Ibaneis Rocha também poderia ajudar o Rubro-Negro na iniciativa. O clube também é patrocinado pelo BRB, um banco estatal de Brasília.