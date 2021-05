Marcelo Gallardo, técnico do River AFP

Rio - A Conmebol não aceitou a solicitação do River Plate e o clube argentino deverá entrar em campo na próxima quarta-feira contra o Santa Fe, em Buenos Aires, com um jogador de linha na posição de goleiro. Todos os arqueiros inscritos pelo clube argentino na Libertadores estão contaminados pela Covid-19 e a Conmebol só aceita nova inscrição em caso de lesão.

Além disso, o River Plate deve ter apenas 10 jogadores disponíveis para a partida. A opção mais provável é que o lateral Milton Casco seja escalado como goleiro na partida. O clube argentino tem seis pontos e está na segunda colocação do grupo D que tem o Fluminense como líder.

O clube argentino vive um surto de Covid-19. Até o momento são 25 jogadores que fazem parte do elenco do River Plate que testaram positivo para a doença. A equipe de Buenos Aires só inscreveu 32 atletas para a disputa da Libertadores.



Há a possibilidade dos jogadores também não terem condições de entrarem em campo contra o Tricolor no confronto entre as equipes que vai acontecer no próximo dia 25, também em Buenos Aires.