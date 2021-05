Maracanã não poderá ter convidados na final do Carioca Divulgação

Após a Prefeitura do Rio de proibir convidados na final do Campeonato Carioca deste sábado, às 21h05, a Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj) emitiu uma resolução em que acata a decisão municipal. No documento, a entidade oriente Flamengo e Fluminense a "rigoroso controle no acesso" ao Maracanã.



A Ferj pediu à Prefeitura a liberação de 160 convidados, 80 para cada clube, para a segunda partida da final do Cariocão. Entretanto, com a negativa, só serão permitidos membros das delegações, quadro de arbitragem e pessoas diretamente ligadas à operação da partida.

No documento, a Ferj, criticou a Prefeitura do Rio por "decisões equivocadas por não as entender mesmo sob o prisma político".

Na primeira partida da final, foram liberados pela federação 150 convidados para cada clube (o Fluminense não aceitou), além de outros da Ferj e da Tv Record. Entretanto, as autoridade sanitárias não foram comunicadas. Para piorar, as regras de isolamento não foram respeitadas e houve confusão no fim, entre convidados do Flamengo, Fred e o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt.



Desta vez, a Prefeitura, que considerou o que aconteceu no primeiro jogo infração gravíssima, promete um esquema especial de fiscalização.