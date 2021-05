Ex-Flamengo, Botafogo e Vasco, Fellype Gabriel quer levar o Boavista ao inédito título da Taça GB Alexandre Brum

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 20:31

Rio - Finalistas da Taça Rio, Vasco e Botafogo começarão a jornada na Série B a partir da próxima semana. Com grandes mudanças no elenco, os clubes ainda passam por reformulação e chegada de reforços para o torneio. Em entrevista ao 'Lance', o meia Fellype Gabriel, que somou passagem por ambos os clubes, falou sobre o momento das equipes.

"A questão do Botafogo, analisando os dois clubes, eu acho que é um pouco ainda mais complicada do que o Vasco. Eu vejo o time do Vasco já melhor montado, um time um pouco melhor estruturado do que o Botafogo. A gente sabe que a questão financeira dos dois clubes é um fator que complica bastante até na contratação e de você disputar alguns atletas com outros clubes", disse, antes de emendar:

Publicidade

"Às vezes, tem um clube da Série A que não tem uma camisa tão forte como Botafogo e Vasco, mas, financeiramente, está mais bem estruturado, está mais bem organizado. Acho até que esses dois clubes vão acabar utilizando bastante a base, é algo que vai acontecer até para poder conseguir revelar jogadores e conseguir uma futura venda. Acho que a tendência vai ser essa mesmo: bastante utilização da base e tentar não errar na contratação dos jogadores que já estão formados, já são mais experientes", completou.