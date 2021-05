Desde o início, a Copa do Mundo foi disputada a cada quatro anos AFP PHOTO / FIFA / KURT SCHORRER

Publicado 21/05/2021 16:48

Depois de aumentar o número de participantes para 48 a partir de 2026, a Fifa pensa em mais mudanças para a Copa do Mundo - masculina e feminina. No congresso anual que aconteceu nesta sexta-feira (21), foi aprovada a elaboração de um estudo de viabilidade para realizar o maior torneio de seleções do mundo a cada dois anos.

O prosseguimento do estudo foi aprovado por 166 associações nacionais, contra apenas 22 votos contrários. Entretanto, ainda não há prazo para que seja apresentado um resultado e, por enquanto, a realidade é Copa do Mundo a cada quatro anos.



"Os clubes podem ganhar cinco ou seis títulos por ano. As seleções só conseguem ganhar um a cada quatro, ou a cada dois anos. E a maioria nem sequer se classifica para a Copa do Mundo. Vamos analisar com a mente aberta, mas sem colocar a Copa do Mundo em risco", afirmou o presidente da Fifa, Gianni Infantino em coletiva após o congresso.



Outra mudança desejada pela Fifa é em relação aos mundiais da base. A ideia é que os torneios sub-17 e sub-20 aconteçam anualmente, e não mais a cada dois anos.